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Son dakika: Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

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#Birleşik Krallık#Aden Körfezi#Hakan Fidan
Son dakika: Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 21:25

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan görüşmede, yakın coğrafyada çok sayıda anlaşmazlık bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti. Fidan’ın, bu doğrultuda Türkiye’nin üstüne düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirttiği görüşmede, Gazze’deki son durum da ele alındı.

Bakan Fidan'ın, Gazze’deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladığı öğrenildi.

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#Birleşik Krallık#Aden Körfezi#Hakan Fidan

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