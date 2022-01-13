Son dakika: Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar

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İşte Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

- Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik. Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşılaşınca biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.

- Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Kovid ile birlikte hijyen ön plana geçti. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

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- Türkiye 2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. Dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, biz de yüzde 68'e varan bir küçülme ile karşılaştık. 2022 için minimum 35 milyar dolarlık gelir hedefi koyduk.

SAĞLIK TURİZMİNDE 'YÜZDE 10' HEDEFİ

- 22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omikron mutasyonunu atlattıktan rezervasyonların artacağını düşünüyoruz. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz.

- Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçı da getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Sağlık turizminden yüzde 10 pay alma hedefimiz var.

- Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıtım oldu.

- İstanbul gastronomide marka olacak. Türkiye'nin yatırım iştahı da var potansiyeli de var.

- Değişimlerden hiç etkilenmemek istiyorsanız sizin markalaşmanız gerekiyor. Misafirin istediği, tercih ettiği ürün haline gelirseniz, tur operatörlüğünün kime geçtiği sizi ilgilendirmez. Turizm geliştirme ajansı markalaşma yolunda önemli rolde.