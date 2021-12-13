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Son dakika: Bakan Dönmez'den CNN Türk'te önemli açıklamalar

#Fatih Dönmez#Ahmet Hakan#Doğalgaz
Son dakika: Bakan Dönmezden CNN Türkte önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevaplıyor.

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İşte Dönmez'in açıklamalarından satır başları: 

Geçen yıl petrol varil fiyatı 40-45 dolardı. Doğalgazın bin metreküpü 150 dolarların altına düşmüştü. Kömür fiyatı 40-45 dolar civarındaydı. Neredeyse 2 katı oldu. Kömür fiyatları da bunları takip etti. Eylül Ekim aylarında 200-250 dolar fiyatlarına geldi. Pandeminin etkisi var. Pandemiden çıkışla birlikte bu kapanmalar artık eskisi kadar değil. Biriken bir talep vardı. Sadece sosyal hayatımız etkilenmedi ekonomik hayat da etkilendi. ABD'de son 40 yılın en büyük enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Avrupa'da da aynı durum var.

Elimizde bazı ileri vadeli teslimatların fiyatlarını kestirebiliyoruz ama 2-3 yıl sonrasını kestirmek zor. Bu kış böyle gidecek gibi gösteriyor. İklim değişikliğiyle birlikte bu fosil yakıtlara karşı bir direnç var. Uzunca yıllardır bu konuşuluyor. 21. yy ülkelerin ortak sorunlarından bir tanesi. Bu arada gelebilecek yaptırımlar da bu sektörün iştahını kısıtlıyor. Karbonsuzlaşma olacaksa ileride alternatif yakıtlar konuşuluyor. Bu konuşulanlar batılı şirketlerin uzun vadeli yatırımlarını da gözde geçirmeye sebep oluyor. Bir de arkasından pandeminin etkisiyle fiyatlara böyle yansıdı. 

"ELİMİZDE DOĞALGAZ VAR"

Evlere doğalgaz vermeme gibi durum söz konusu değil. Çin'de enteresan şeyler oldu. Kışa girerken kömür bağlantıları yaptılar. Fiyatlar anormal yükselince bazı fabrikalara dediler ki; Siz de üretimleri erteleyeceksiniz. Bunun ardından kömür fiyatlarında bir gerileme yaşandı. Elimizde doğalgaz var. Teknik olarak bir sorun yok kontratlarımız var. Her yılın sonunda bir sonraki yılın planlamasını yaparız. Geçtiğimiz yılda bu dönem için planlama yapıldı. 50-51 milyar metreküp bir talep yapıldı. Biz de yaklaşık 10 milyar metreküplük bir ilave oldu. Bunu biz nereden karşıladık. Spot piyasalardan ilave kontrol yapmak üzere bu tedariki karşılar olduk. Bu spot piyasalardan 1 yıllık kontratlar yapılır. Biz 3-4 yıldır giriş kapasitelerinin ve çıkışların noktalarını artırdık. Şimdi biz 2 tane LNC terminali ekledik. Yeraltı depolarının kapasitelerini artırdık bu arada.

Son dakika: Bakan Dönmezden CNN Türkte önemli açıklamalar


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#Fatih Dönmez#Ahmet Hakan#Doğalgaz

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