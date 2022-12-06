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Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi canlı yayında duyurdu: Karadaki en büyük keşiflerden biri

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#Gabar Dağı#PETROL#Keşif
Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi canlı yayında duyurdu: Karadaki en büyük keşiflerden biri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 21:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle ilgili detayları canlı yayında açıkladı. Keşfin önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, "4 kuyuda üretim var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV'de katıldığı programda Karadeniz doğalgazı, Şırnak Gabar Dağı'ndaki petrol keşfi ve gündeme ilişkin önemli konularda açıklamalarda bulundu.

GABAR DAĞI'NDAKİ KEŞİF

Bakan Dönmez, Gabar Dağı'dan 1 yıldır devam eden petrol araştırmalarıyla ilgili olarak, "Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK

'Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olacak mı?' sorusuna da cevap veren Bakan Dönmez, "Şu anda bir zam öngörümüz yok. Hükümetimiz özellikle vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkileyebilecek bu tip maliyetleri zaten kaynağında destekliyor" dedi.

KARADENİZ GAZI MART 2023'TE EVLERDE

Karadeniz gazının evlere verilebilmesi için yoğun bir çalışma olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Karada çok hummalı çalışma var. Çıkan gazın işlenmesi, filtrelenmesi başka ifadeyle rafinaj işlemleri için bir kara işleme tesisimiz var. Orada da yüzde 80-85 oranında işleri tamamladık, Filyos'tan bahsediyoruz. İnşallah hedefimiz 2023 Mart ayı gibi gazları evimize vererek çayımızı kahvemizi içmiş olacağız" dedi.

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#Gabar Dağı#PETROL#Keşif

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