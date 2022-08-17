Son dakika... Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han gemisi Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladı

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Bakan Dönmez, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" demişti.