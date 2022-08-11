Son dakika... Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İsveç ve Finlandiya ile mutabakat... Henüz somut bir adım görmedik

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

* İsveç ve Finlandiya'dan bu yönde atılan bir adım görmedik. Açıklamalar var ama biz sürekli somut adımlar görmek istediğimizin altını çiziyoruz.

* Bizim için bir zaman baskısı yok. NATO üyesi olmak isteyen ülkeler bunlar. Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı gerçekleştirecek.

NORMALLEŞME SÜRECİ

* Normalleşme süreci bizim ilkelerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor özellikle Filistin konusunda. İsrail ile karşılıklı adımlar atıyoruz. Tekrar büyükelçi atanması için adımlar atılacağını duyurmuştuk

AB ÜYELİK SÜRECİ

* Üyelik sürecimizle ilgili bir mesafe görmüyoruz. Biz teknik anlamda siyasi engelleri kaldırıp müzakere etmeye hazırız diyeceğiz. AB Tarafından samimi bir yaklaşım görmüyoruz. Biraz oyalamaca var.

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* Avrupa'da bazı sorunlar var. Bu sorunların çözümü için tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye. Sorunların çözümü konusunda kafa yoran ve somut adımlar atan ülke Türkiye.

* Bizim bugüne kadar yaptıklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Türkiye vazgeçilmez bir ülke. Fırsatlar nasıl değerlendirilmeli bunu görüşmeliyiz. Avrupa'nın buna ihtiyacı var.

* Rejim de var muhalefet de var. 11 yılı geçti. Birçok insan öldü. Birçok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar dönmeli. Ateşkes olmadan kimse inşa konusunda yardım etmiyor. Türkiye olarak biz elimizden geleni yaparız ama tüm bunların öbeğinde ateşkes. Bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız.

YUNANİSTAN İLE İKİLİ İLİŞKİLER

* Yunanistan'ın Türkiye aleyhine başlattığı bir kampanyaların ardından. Ori konferansında bizim ayak üstü selamlaşmamız oldu. Madrid'de ben Dendias'ı ayak üstü gördüm. Onun dışında bir görüşme olmadı. Toplantıya ev sahipliği yapma sırası bizde ama Yunan tarafı kaç yıl oldu gelmiyor. İstişari görüşmeler var. Burada tüm sorunların kapsamlı çözülmesi konusunda Türkiye irade koyuyor.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

* Şu anda böyle bir temas sözkonusu değil. Sonuçta uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer " sizi Rejimle görüştürelim" dediler. Bir ara istihbaratlar arasında bir görüşme olmuştu. Şimdi tekrar başladı. Bu görüşmelerde önemli konular ele alınıyor. Belgrad'da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz.

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* Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünebilir. Bunu engelleyebilmek için Suriye'de güçlü bir yönetim lazım. Onun dışında herhangi bir temas olmadı.