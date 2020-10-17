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Haber Giriş: 17.10.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert sözler

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert sözler
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın son saldırılarından sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, açıklamasında "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can #Azerbaycan’ın daima yanındayız." ifadelerine yer verdi.

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