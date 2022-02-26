Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü! 'Askeri operasyonları durdurun' çağrısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlarKaradeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar#Karadeniz
Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçtiRusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Sıcak gelişme Putin talimatını geri çekti: Rus ordusu ilerlemeye devam ediyorSıcak gelişme! Putin talimatını geri çekti: Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor#Ukrayna
Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!#RUSYA
Rus konvoyu yerle bir edildi Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajıRus konvoyu yerle bir edildi! Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘Bayraktar TB2’ mesajı#Ukrayna
Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'#Ukrayna
Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...Ukraynalı Bakan Rus askerlerin fotoğrafını paylaştı: Size yalan söylüyorlar...#Dmitro Kuleba
Korkutan iddia Putin Ukraynada ölümcül silahını devreye sokuyorKorkutan iddia! Putin Ukrayna'da ölümcül silahını devreye sokuyor#RUSYA
80 yaşındaki çılgın Ukraynalı Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi80 yaşındaki çılgın Ukraynalı! Diş fırçası ve sandviçlerini alıp geldi#RUSYA
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Türkiyede ikinci olacak Yüzde 75lik kısmında çalışmalar tamamlandıTürkiye'de ikinci olacak! Yüzde 75'lik kısmında çalışmalar tamamlandı#Rize-Artvin Havalimanı
Maske düştü aşıklar göründüMaske düştü aşıklar göründü#Biran Damla Yılmaz
Her adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son haliHer adımında milyonlar kazanıyordu: Ünlü modelin son hali#Linda Evangelista
Adile Naşitin en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattıAdile Naşit'in en büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattı#Naşit Özcan
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü! 'Askeri operasyonları durdurun' çağrısı

#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Askeri operasyonları durdurun çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuk teklifini yineledi.

Haberin Devamı

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Gözden Kaçmasın

Zelenski: Kiev ve çevresi kontrol altındaZelenski: Kiev ve çevresi kontrol altında!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fransa, Manş Denizindeki Rus gemisine el koyduFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati | 6 SORU 6 YANIT

'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati? | 6 SORU 6 YANIT

#SWIFT
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna