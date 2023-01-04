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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü: Mescid-i Aksa vurgusu

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İsrail#Mescid-İ Aksa
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İsrailin yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü: Mescid-i Aksa vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 19:09

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu görüşmede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır" denildi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#İsrail#Mescid-İ Aksa

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