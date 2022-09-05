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Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Ankara'da... Bakan Çavuşoğlu: Macron'un Türkiye sözleri talihsizliktir

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Fransa#Colonna
Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Ankarada... Bakan Çavuşoğlu: Macronun Türkiye sözleri talihsizliktir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 20:25

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ziyaretinde bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye sözlerine ilişkin 'talihsizliktir' dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ise Türkiye'nin Ukrayana için çabalarını takdir ederken tahıl koridorunun sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* SAMP/T Bu ay içinde Türkiye, Fransa ve İtalya arasında 3'lü video konferans düzenlenecek.

* Yaşanan son gelişmeler, özellikle Türkiye'nin AB için ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösterdi. Sadece ihtiyaç olduğunda Türkiye'ye önem verilmemesi gerekiyor. AB ancak Türkiye ile potansiyelini hayata geçirebilir, jeopolitik aktör olabilir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'daki savaşın durdurulması ve adil bir barış için uğraşıyoruz.

* Fransa'nın da savaşın sona erdirilmesi konusunda gayretleri var ve bu gayretlerini takdirler karşılıyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü temsil eden bir barışın olması gerekiyor ve bu konuda çalışmaya hazırız.

* Fransa'nın ve AB'nin Kıbrıs Türklerine 2004'te verdikleri sözleri tutmasını bekliyoruz. Annan planının Rum tarafından reddedilmesinin ardından AB, Kıbrıs Türkleri üzerinden ambargoları kaldıracaktı ama bu henüz hayata geçmedi.

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* Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Son dakika: Fransa Dışişleri Bakanı Ankarada... Bakan Çavuşoğlu: Macronun Türkiye sözleri talihsizliktir

COLONNA'DAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEBRİK

Sayın Çavuşoğlu'nu tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler

SORU-CEVAP

* Çavuşoğlu: Sonuçta 3 ülkeden bahsetti. Sayın Macron konuşmasında. Türkiye'yi burada ve ya başka yerde rakip olarak görmek doğru değil. Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Şirketlerimiz ihalelerde yarışabilir bu çok doğal. Ama ülkeler olarak rekabet etmemiz gereken bir konu yok.

* Türkiye'nin de şu anda Afrika'da bu kadar popüler olmasının nedeni bu. Biz onlara tepeden bakmıyoruz. Bir Afrika Zirvesi gerçekleştirildiğinde en çok katılımda biri Fransa, diğeri de Türkiye'dir. Gelin birlikte Afrika ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olalım.

* Cumhurbaşkanlarımız arasında son 2 yıldır giderek daha da iyileşen bir diyalog var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde daha iyiye gidiyor.

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* Açıklamamız gayet net. Son derece biz konuşmalarımız da net ifadeler kullanıyoruz. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. Biz de açıklamamızda geçmişindeki sömürgeci yaklaşımından uzak durmalıdır" demiştik. Bu hatalar düzeltilebilir mi? Düzeltilir. Bunun için Türkiye'yi örnek alması gerekir.

* Tahıl sevkiyatı sorunsuz sürüyor. İki tarafla da temaslarımız devam ediyor. Bu savaşın uzaması özellikle enerji ve gıda krizi gibi çok önemli krizlerle bizleri karşı karşıya bıraktı. Ukrayna'dan yola çıkan tahıl gemilerinin sayısı artıyor.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Fransa#Colonna

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