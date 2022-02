Son dakika: Bakan Çavuşoğlu CNN TÜRK'te! Ukrayna'da tahliye bekleyen Türklere çağrı

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Biraz önce Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her ikisi de bu görüşmeyi teyit ediyorlar. hemen Ukrayna - Belarus sınırının diğer tarafında gerçekleşecek. Biz başından beri ev sahipliği yapabileceğimizi söyledik, yer önemli değil bir an önce müzakerelere başlanması önemli.



Bu savaş başlanmadan önce de hazırlıklarımızı yapmıştık, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı tek tek arayarak, mesajlar göndererek bir an önce ayrılmalarını söylemiştik. Ayrıca THY'ye daha büyük gövdeli uçaklar koymasını söylemiştik. Neticede vatandaşlarımız çatışma, savaş başladıktan sonra dönmek istediklerini ilettiler.



Gerekli çalışmaları, gereken gayreti gösteriyoruz. Dün değişik şehirlerden 870 civarında vatandaşımızı Romanya sınırına getirdik. Bugün 580 civarında vatandaşımız da Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Kendi imkanlarıyla sınıra gelen vatandaşlarımız da var. Sınırdan kolay geçmeleri için arkadaşlarımızı görevlendirdik.

Haberin Devamı

UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Şu anda aşağı yukarı 6600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşımız var. Gerek çağrı merkezi, gerek sosyal medya, gerekse Kiev'deki misyonlarımıza başvuran vatandaşlar. Öncelikle can güvenliği. Bazı şehirlerde artık sokak çatışmasına döndü. Şehirde savaş var. Bazı şehirlerden vatandaşımızı şu anda çıkarmaya çalışmak son derece riskli. Vatandaşlarımıza kaldıkları yerden çıkmamalarını istiyoruz.

Buraya getirmek için diğer yöntemleri de deniyoruz. Otobüs ve personel bulma konusunda sıkıntı olunca Türkiye'den otobüsler gönderdik

Şu anda otobüslerimiz Romanya - Ukrayna sınırına gelmiş durumda. Çatışmaların olmadığı yerlere yönlendireceğiz ki oradan vatandaşlarımızı getirebilelim.

Romanya sınırları içinde Romanya'dan otobüsler kiraladık, Köstence havalimanından THY ile vatandaşlarımızı getireceğiz.

Şehirlerde çatışma olduğu için insani ateşkesin sağlanması için de çaba sarf ediyoruz. Ukrayna ve Rusya prensip olarak insani ateşkese uyacaklarını söyledi. Umudumuz yarınki müzakerelerle kalıcı bir ateşkesin olması.



GÖRÜŞME TALEBİ

Haberin Devamı

Denizden ve havadan koridor açılması için Milli Savunma Bakanımız Rusya ile görüşmek için talepte bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya’nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM’lere akın etti.

Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMESİ VE ZELENSKİ'NİN AÇIKLAMASI



Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.



Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz'dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım. Türkiye'nin tutumunu ve Montrö anlaşmasının hükümlerini açıklamış oldum.

Haberin Devamı

Yaptırımlara Türkiye'nin katılmadığı iddiası doğru değil. Biz gerek Rusya'nın kararı ve saldırısından sonra açıklamalarımızı yaptık ve açıklamalarımız net. Sadece Türkiye olarak tek taraflı değil, tüm uluslararası platformlarda da Türkiye'nin tavrı nettir. Rusya2nın saldırganlığı kınandı mı? Kınandı. AGİT'te ortak açıklama yapıldı, Türkiye bunlara katıldı. BM Genel Kurulu toplanacak. Buradaki karar tasarılarına baktığım zaman yaptırımlara kadar her şey var. Bizim tavrımız varken Türkiye'ye suçlama getirmek doğru değil. Türkiye ilkesel davranıyor

Ukrayna'ya desteğimizi net şekilde beyan ettik. 24 Şubat'ta askeri harekatın başlaması üzerine Rusya'ya yönelik kınama ve yaptırım kararı kabule dildi, Türkiye buna evet oyu verdi.

Haberin Devamı

Türkiye neden çekimser oy verdi. Biri Rusya'nın yetkilerinin askıya alınması. Rusya ile yoğunlaştırılmış diyalog sürecine girilmesi. İkinci seçenek ise doğrudan temsil hakkının elinden alınması ve diyaloga girilmemesi. Az önce ne dedik, müzakereler başlayacak. Müzakereleri ve diyalogu ön plana çıkarıyoruz. İlk seçenek olsaydı biz buna evet diyecektik. Diyalogun kesilmesiyle ilgili karara katılmamamız lazım. Rusya ile buranın bağlarını koparmanın Avrupa Konseyi'ne bir yararı var mı? Hayır yok.

Avrupa Konseyi ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu yüzden oylamada çekimser oy kullandık. Çünkü bu diyalog kanallarının kapanması anlamına geliyor. Ukraynalılara da söyledik, onlar da gayet güzel şekilde anladılar. Türkiye'nin içinden bazıları bunu başka yöne çekerek bize saldırmaya çalışması garip ve kusura bakmasınlar siyasi saiklerle yapılmış yorumlardır.

Haberin Devamı

BUGÜN NE OLUYOR?



Cumhurbaşkanımız sürekli temas halinde liderlerle görüşüyor. Son bir hafta içinde Putin'le ile bir kez, Zelenski ile 3 kez görüştü. Ben kaç kez oldu hatırlamıyorum Ukrayna Dışişleri Bakanı ile sürekli telefonda görüşüyorum. Dışişleri Başkan Yardımcısı ile de görüşüyoruz. Lavrov'la iki defa görüştük. Katar, Ürdün Dışişleri Bakanları ile görüştük. Bugün Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz. Yer önemli değil, önemli olan ateşkesin tesis edilmesi yönünde de tavsiyede bulunmuştum. Süreci de yakından takip ediyoruz.

DENDİAS'IN ATTIĞI TWEETE YANITI



Dendias daha önce de söyledim, her gün Türkiye'ye saldırmayı ülkesine bir hizmet gibi görüyor. İç politikaya oynuyor. Türkiye olarak yeri geldiğinde eleştirimizi de yapıyoruz, net şekilde veriyoruz. Dendias günde en az 5 defa Türkiye'ye saldırmazsa eksiklik hissediyor. Türkiye'nin kararlı duruşu Doğu Akdeniz'de onları rahatsız etmiş olabilir. Şu anda tüm dünya Ukrayna'ya odaklanmış. Bir savaş var. Bu durumdan bile yararlanarak Türkiye'ye saldırması gerçekten tirajıkomik. Ben her gün Dendias'ın Türkiye'ye saldıran açıklamalarına tek tek yanıt vermiyoruz biz. Ama bu sefer dayanamadım ve cevap verdim. Kendisi için üzüntü verici duruma düşmesi üzüldüğüm nokta ama cevap vermek durumundaydım. Haketti çünkü.



KOVİD SÜRECİ



Herhangi bir semptom yok, halen pozitifim. Değerlere bakınca en yüksekten en düşüğe doğru inmiş durumda. Her an negatife dönebilirim. 9 gün içinde iki kez pozitif oldum. Kazakistan'da yaptırdığımız testler pozitif çıktı. Çalışıyoruz evden. Seste biraz çatlaklık var ama herhangi bir başka semptom yok.