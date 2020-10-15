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DHA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz

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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Kardeş ülkeler olarak Azerbaycan'la dayanışma sergilememiz önem taşıyor. Türkiye olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ''FETÖ tehdidi hala devam ediyor. Sadece ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkeler için de tehdittir'' ifadelerini de kullandı. 

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