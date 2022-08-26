Son dakika... Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kimse hakim ve savcılara emir veremez

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

İHL’lilere iftira atana; kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL’liler ile helalleşecek? Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP, samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır.

Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık hâline getiren Kılıçdaroğlu’nu bir kez daha kınıyorum.

Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez; tavsiye ve telkinde bulunamaz; onları hedef gösteremez.

Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir.

Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarfedene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder.