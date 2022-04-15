Son dakika... Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması

İşte Adalet Bakanı Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...
Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir,
Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur.
Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi;— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 15, 2022
kanuna uygundur,
yargı yetkisinin devri değildir,
davanın düşmesi değildir,
Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur.