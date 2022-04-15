Son dakika... Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması

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İşte Adalet Bakanı Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada Mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir,

Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasî hesapla yapılan çarpıtma yorumdur.