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Son dakika... Bakan Bozdağ, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk'la görüştü

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#Thodex#Faruk Fatih Özer#Arnavutluk
Son dakika... Bakan Bozdağ, Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin iadesi için Arnavutlukla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:11

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesini görüştü.

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Kripto para şirketi Thodex’i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer’in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesiyle ilgili Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü. Görüşmede, kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusu ele alındı.

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