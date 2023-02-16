Son dakika: Bakan Bozdağ: Sorumlular yargı önünde hesap verecektir

Haberin Devamı

İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:



Diyarbakır'da bugüne kadar enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan 397'si vefat etmiştir. 902 yaralı çıkarılmıştır. 863'ü taburcu edilmiştir. 39 yaralı hastanelerde tedavi görmektedir. Kurduğumuz 9 çadır kentte ve başka kapalı alanlar olmak üzere 200 bin civarında vatandaşımıza barınma ihtiyacı sunduk. 675 konteynerden oluşan konteyner kent kurma çalışmaları yürütüyoruz. Diyarbakırımızda açıkta kalan hiçbir insanımız yoktur. Türkiye'nin her bir ilinde de aynı hassasiyet yürütülmektedir. Bugüne kadar barındırdığımız insanlarımızın günlük yeme içme giyinme ve ihtiyaçlar bizzat karşılanmıştır. İlgili kurumlarımız, büyük bir gayret içerisinde çalışılmaktadır. Diyarbakır merkezdeki konutların önemli bir kısmı hasar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer çalışmalar ise 8 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Haberin Devamı

"SORUŞTURMALARLA İLGİLİ ÖZEL BÜROLAR KURULDU"



Adli işlemlerin gecikmeksizin yapılması için gönüllü 478 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kamuoyundaki sadece müteahhitlere dönük soruşturma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktır. Sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Kimler sorumlu olduğu, hangi binada kim kolon kesti ve başkaca hatalar olduğunun tespiti zaman almaktadır. Bilinmektedir ki, resen soruşturmalar başlatıldığı gibi delil toplanması da sürdürülmektedir. Sorumlular yargı önünde hesap verecektir. Yanan can, herkesin canı. İhmal kusur neyse titiz çalışma yürütülmektedir. Binaların eski tarihli olduğu gibi az da olsa yeni binalar da var tespiti zaman alacaktır. Gecikmeksizin işletilmesinde fayda olduğunu görüyor soruşturmalarla ilgili özel bürolar kuruldu. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanan 54, adli kontrol verilen 47, yakalama kararı çıkarılan 7, gözaltı talimatı verilen 45, gözaltında olan kişi sayısı 27. Yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheli sayısı 4.

"DELİLLERİN TOPLANMAMASI YA DA KARARTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Deliller titizlikle toplanmaktadır. Adana, Diyarbakır, Urfa, Kilis illerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller enkaz kaldırma çalışmalarına engel olmadan toplanması yapılmaktadır. Delillerin toplanmaması ya da karartılması söz konusu değildir. İddialar kocaman yalandan ibarettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Deliller hukuka uygun şekilde toplanmaktadır. Aksini iddia eden delilini ortaya koymalıdır. Yalanlarla toplumu manipüle etmeye kimsenin hakkı yoktur. Hem kolon kestiği iddia edilenler, hem statiği değiştirilen binalar, imara aykırı en ufak iş yapanlar, belediyelerde görevliler, müteahhitler binayla ilgisi olan ve işlem nedeniyle yıkımda eksikliği tespit edilenler yargı önünde hesap vereceklerdir. Hırsızlık olayları ve yağma hadiseleriyle ilgili sanki Türkiye'de bu alanda yağma var gibi haberler yapılıyor. İstatistiki veriler, haberlerin doğru olmadığını ortaya koyuyor. Yağma yok ama yalan çok. Sanki Türk halkı böyle bir zamanda insanlık dışı işi yapacak bir algıya hizmet eder bu. Tedbirler en üst düzeydedir. Hırsızlık vaka sayısı 319. Şüpheli sayısı 235. tutuklanan 149, adli kontrol verilen 27. Gözaltı sayısı 8 olduğunu ifade etmek isterim. Kimliklendirilmesi yapılamayan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Deprem nedeniyle enkaz olduğunu değerlendirdiği yakını olduğunu bilenler bilgi alamamışlarsa, kimliklendirilme yapılabilmesi için referans olarak kullanılacak numunelerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kolluk güçlerine, hastanelerimize, şubelerimize lütfen müraacat etsinler.