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Son dakika... Bakan Akar'ın test sonucu negatife döndü: NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağız

#Bakan Akar#MSB#NATO
Son dakika... Bakan Akarın test sonucu negatife döndü: NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacağız

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Akar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklaması paylaşıldı. Bakan Akar mesajında "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajları...

Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz.

Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder; sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım.

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#Bakan Akar#MSB#NATO

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