Bakan Akar'dan Yunanistan mesajı: Oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değil

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Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, '2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni' düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Türkiye'nin diyalog çağrılarının, davetlerinin karşılık bulamadığını kaydeden Akar, "Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle eylemlerle konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz" dedi.

'GEREKLİ KARŞILIĞI VERDİK, VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı, bazı adaları silahlandırdığını kaydeden Akar, şöyle devam etti:

"Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik. Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz."

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'KİMLERDEN DESTEK ALIRLARSA ALSINLAR YETMEYECEK'

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farkı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek. En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz."

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Bakan Akar, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri'nin vatan, millet aşkı ile çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu aktardı. Eğitimini başarıyla bitiren personeli de kutlayan Akar, "Yolunuz, bahtınız açık olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan konuşması zaman zaman eğitim uçuşundaki jetlerin sesiyle kesilen Bakan Akar, "Bu sesler; vatanımızın, milletimizin, güvenliğinizin güvencesi olan sesler" dedi. Bakan Akar'ın bu sözü, salondakilerce coşkuyla alkışlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de zorlu eğitimi başarıyla bitiren pilotları tebrik etti. Türk Hava Kuvvetleri'nin terörle mücadele başta olmak üzere yerine getirdiği görevlere dikkat çeken Güler, "Mavi göklerin çelik kanatları bugün birer pilot olarak Türk'ün göklerdeki imzası, semalarımızın yılmaz savunucusu olacağınıza, kutsal vazifenizi bir sonraki nesle aktarmadan göklerden ayrılmayacağınıza inancım tamdır" diye konuştu.

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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de Türk Hava Kuvvetleri'nin nitelikli personeli, hava araçları ve teknik donanımı ile dünya havacılığında saygın yere sahip olduğunu söyleyerek, "Türk Hava Kuvvetleri gerek yurt içi gerek sınır ötesinde kendisine tahsis edilen terör hedeflerini yüksek isabet oranı ile etkisiz hale getirmiş, ülke savunmasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir" dedi.

Eğitim birincisi tarafından yaş kütüğüne uçak maketi çakılması sonrası Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, dereceye giren pilotlara brövelerini taktı.