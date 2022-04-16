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Son dakika... Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla görüşme

#Bakan Akar#Oleksii Reznikov#Ukrayna
Son dakika... Bakan Akardan Ukraynalı mevkidaşıyla görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti vurgulandı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından;

- Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi,

- Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti,

- Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.

Ayrıca Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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#Bakan Akar#Oleksii Reznikov#Ukrayna

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