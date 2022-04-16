Son dakika... Bakan Akar'dan Ukraynalı mevkidaşıyla görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından;
- Bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi,
- Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti,
- Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimizin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konuları vurgulandı.
Ayrıca Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.