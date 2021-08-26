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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

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Son dakika... Bakan Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

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