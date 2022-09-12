Bakan Akar: Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor

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İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin nefesinde.

Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor.

Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 400'den fazla mağara ve sığınak temizlendi.

Şu ana kadar Pençe Kilit'te 371 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, çok şükür bütün girilemez denilen yerlere girdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.

85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız.