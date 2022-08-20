Son dakika... Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli açıklamalar

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Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bağlamda Türkiye Putin ve Zelenski ile görüşerek bir inisiyatif almıştır.

Bugüne kadar 52 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı.

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.

Bu çalışmaların barışa giden önemli giden bir yol olması dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Gözden Kaçmasın BM Genel Sekreteri Guterres Zeytinburnu'nda! Haberi Görüntüle

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları:

Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim. Neyi başarabileceğimizi gösterdiler.

Çok daha büyük ve uzun bir sürecin başındayız. Bu anlaşmayla dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik. Sizin kritik hayat kurtaran çabanızı sürdürmenizi istiyorum. BM'nin arkanızda olduğunu unutmayın.

SORU-CEVAP

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(Tahıl gemisi ziyareti / Ateşkes girişimleri) Guterres: Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak.

(Tahıl anlaşması genişletecek mi?) Akar: Bu zincirin bir halkası tahıl, devamında da barışa giden yolda bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Ateşkes ve ateşkese bağlı barış.