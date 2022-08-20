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Son dakika... Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Tahıl Koridoru
Son dakika... Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri Guterresten önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 15:57

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz." dedi. BM Genel Sekreteri Guterres, "Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bağlamda Türkiye Putin ve Zelenski ile görüşerek bir inisiyatif almıştır.

Bugüne kadar 52 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı.

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.

Bu çalışmaların barışa giden önemli giden bir yol olması dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum.

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BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları:

Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim. Neyi başarabileceğimizi gösterdiler. 

Çok daha büyük ve uzun bir sürecin başındayız. Bu anlaşmayla dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik. Sizin kritik hayat kurtaran çabanızı sürdürmenizi istiyorum. BM'nin arkanızda olduğunu unutmayın.

Son dakika... Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri Guterresten önemli açıklamalar

SORU-CEVAP

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(Tahıl gemisi ziyareti / Ateşkes girişimleri) Guterres: Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak.

(Tahıl anlaşması genişletecek mi?) Akar: Bu zincirin bir halkası tahıl, devamında da barışa giden yolda bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Ateşkes ve ateşkese bağlı barış. 

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Tahıl Koridoru

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