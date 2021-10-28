Son dakika! Bakan Akar’dan muhalefete tezkere yanıtı: Arkasında bir şey aramaya gerek yok

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette özetle şunları söyledi:

'DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR'

(Azerbaycan’ın işgal altından kurtardığı öz topraklarında Ermenistan tarafından döşenen mayınların temizlenmesi) Ateşkesin ilan edildiği ilk günden itibaren Türk Silahlı Kuvveleri unsurları mayın temizleme faaliyetine başladı. Mayınlar, el yapımı patlayıcılar temizlendikçe söz konusu bölgeler daha güvenli hale geliyor, tarıma, yerleşime açılıyor. Aynı faaliyeti Libya’da da yapıyoruz. Bununla ilgili Silahlı Kuvvetleri personelimiz eğitici olarak dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri personelini bu konuda eğitiyor.

'TEMASLAR SÜRÜYOR'

(Ermenistan’ın ‘mayın döşediği alanlarla ilgili haritayı paylaşmadığına’ yönelik ifadesi) Bunların bir an önce verilmesi konusunda temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti sırasında dikkat çektiği konu, bölgede ateşkese bağlı bir istikrarın, huzurun oluşması. Sadece bir ülke için değil. Geldiğimiz noktada herkesin masaya oturup, konuşup görüşüp ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanması ve insanların güven, refah içinde yaşamalarının sağlanması önemli. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da son derece yapıcı, müzakereye, diyaloğa açık makul, mantıklı çözümleri ortaya koyuyoruz.

'BAZI SİNYALLER VAR'

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(Türkiye’nin bu önerilerine olumlu dönüş oluyor mu?) Oluyor. Bazı sinyaller var. Bizim beklentimiz bölgenin rahata, huzura kavuşması yönünde.

'ARKASINDA BİR ŞEY ARAMAYA GEREK YOK'

(Irak ve Suriye’de TSK unsurlarının bulunmasına yönelik tezkerenin 2 yıl süreyle olmasına yönelik eleştiriler) Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Bu yetkinin sürekli olarak uzatılması yerine bu şekilde verilmesi gayet anlaşılabilir. Bu tezkere ile bir önceki tezkere arasında da bir fark yok. Tatbikatlar var, eğitim var… Bu sürekli olan bir şey, bunun arkasında bir şey aramaya gerek yok.”