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DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

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Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes sonrası sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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