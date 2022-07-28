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Son dakika... Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya sözleri: Taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz

#Bakan Akar#İsveç#Finlandiya
Son dakika... Bakan Akardan İsveç ve Finlandiya sözleri: Taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı mutabakat zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

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Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Riga’da Kahramanlar Mezarlığı’nın ardından Letonya Savunma Bakanlığı’na geçti. Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile baş başa görüşen Akar daha sonra şeref defterini imzaladı. Heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Akar ve Pabriks daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

“Değerli dostum” diye hitap ettiği Pabriks ile Riga’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Akar, Letonya ve Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine ve NATO'ya katkısı dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Letonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerine vurgu yapan Akar, gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin, “Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine desteğimizin altını çizdik. Bir an önce insani ateşkes, gerginliği azaltılması ve insani yardımların ulaştırılmasının devamlılığının sağlanması için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Bakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması
daha fazla video içinBakan Akar'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

"TAHIL NAKLİYESİ İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR"

Görüşmelerde tahıl sevkiyatı hakkında bilgi paylaştıklarını belirten Akar, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin İstanbul’da kurulduğunu anımsattı. Tarafların merkeze temsilci ve görevliler atadığını aktaran Akar, “Merkez çalışır durumda. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler görevlileri önümüzdeki saatler, günlerde Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin tahıl nakliyesine başlaması için gece-gündüz çalışıyor ” diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA SÖZLERİ: TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ

Pabriks ile görüşmesinde NATO içinde ikili iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

“Türkiye'nin Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı Mutabakat Zaptı bir son değil, iyi bir başlangıçtır. Türkiye'ye karşı taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Ülkelerimiz arasında savunma sanayi iş birliğinin nasıl daha da geliştirilebileceğini görüştük.

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Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın sonuncusunu nisan 2022'de Ankara'da başarıyla gerçekleştirdik. Gerçekten de bu iş birliğinin daha da gelişmesini istiyoruz. Ayrıca askeri eğitim iş birliği konusunda çalışmaların artırılması konusunda mutabık kaldık. Bununla birlikte FETÖ konusunda somut adımların görülmesine ilişkin beklentimizi de dile getirdik.”

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#Bakan Akar#İsveç#Finlandiya

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