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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Akar'dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler
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Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan Gara mesajı: Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içindeler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı, panik içinde olduklarını biliyoruz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Foça'da 2’nci Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'yla Gara'da teröristlere ağır bir darbe vurulduğu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"PKK terör örgütünün kaçacak bir yeri kalmadığını bunun sözde yöneticileri çok iyi anladılar ve bunların inleri başlarına yıkıldı. 4'ü sözde üst düzey 53 terörist etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde üst düzey yönetiminde ciddi panik ve endişe olduğu örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı da gelen bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve panik içinde olduklarını da öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiç bir yerde güvenli hissedemeyecekler."

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