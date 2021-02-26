Son dakika... TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi... Bakan Akar: Yunanistan'a gerekli cevap verildi

Bakan Akar, şunları söyledi:

GARA'DAKİ PKK'NIN ALÇAKLIĞINI HERKES GÖRMELİ

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı...

YUNAN F-16'LARININ TACİZİ

(TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizi) Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz

Sadece kendi güvenliğimiz için dost ve kardeş ülkelerin güvenliği içinde mücadele etmekteyiz.

HOCALI KATLİAMI

İki devlet, tek millet anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Hocalı'da katledilen kardeşlerimizin acısını unutmadık, unutmayacağız.

S-400 MİLLİ BİR MESELEDİR

ABD'den Patriot almak istedik ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Rusya'dan S-400 aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye egemenlik hakkını kullanmıştır. 10 yıl boyunca ABD'ye sunulan tekliflerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. S-400'ü müstakil olarak kullanacağız. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.

15 TEMMUZ'DAN BU YANA FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI: 21 BİN 194 KİŞİ

FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgınla mücadele aynı şekilde rehavete kapılmadan sürdürülmektedir. Temizlik, maske ve mesafeye hepimiz uymak zorundayız. Gevşetmemek lazım.