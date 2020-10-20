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DHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Akar'dan flaş açıklamalar

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Son dakika: Bakan Akar'dan flaş açıklamalar
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Bakan Akar, "(Türkiye-Yunanistan) İstikşafi görüşmeler yapılsın, sorunları konuşarak çözelim fakat bir oldubittiye boğun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı." dedi.

Bakan Akar, ''Türkiye-Yunanistan arasında İstikşafi görüşmeler yapılsın, NATO'daki görüşmeler yapılsın ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde başlattığımız, ikisi Atina, biri Ankara'da yapılan toplantıların da dördüncüsü yapılsın. Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldu bittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım.'' dedi.

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