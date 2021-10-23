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Son dakika: Bakan Akar'dan F16 tedariki açıklaması: Çalışma başlatıldı

#Bakan Akar#F16#ABD
Son dakika: Bakan Akardan F16 tedariki açıklaması: Çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 tedarikine ilişkin yaptığı açıklamada "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" dedi.

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İşte Bakan Akar'ın açıklamaları... 

(Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşma) NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranması hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar verir, güveni sarsar.

(F16 tedariki) Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.

Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.

(Suriye’nin kuzeyinden PKK/YPG saldırıları) Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır.

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#Bakan Akar#F16#ABD

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