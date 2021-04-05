Son dakika... Bakan Akar'dan bildiri tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti. Bakan Akar, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır"

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