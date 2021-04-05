Son dakika... Bakan Akar'dan bildiri tepkisi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan emekli amirallere bildiri tepkisi geldi. Bakan Akar, "Bildiri düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramamıştır" değerlendirmesini yaptı.
Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti. Bakan Akar, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır"
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