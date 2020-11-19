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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar'dan Libya mesajı: Bu sorunun askeri bir çözümü yok

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Son dakika... Bakan Akar'dan Libya mesajı: Bu sorunun askeri bir çözümü yok
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında 'Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok' dedi.

Bakan Akar Libya ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Hafter'e yapılan tüm dış yardımların bir an önce kesilmesi şarttır. Hafter güçleri ve yabancı paralı askerler güvenlik, istikrar ve diplomatik çabalar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Hepimizin kabul ettiği gibi, bu sorunun askeri bir çözümü yok.

Türkiye, reformlara desteğini sürdürmeye ve Libya halkına ulusal güvenlik, siyasi istikrar ve temel kamu hizmetlerini sağlamaya kararlıdır. Sonuç olarak Türkiye, istikrarlı, barışçı ve müreffeh bir Libya'nın kurulmasında kardeşlerimizin, Libya halkının ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır.

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