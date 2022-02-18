Son dakika... Bakan Akar, Yunan Bakan ile görüştü: Buna derhal son verilmeli

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CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal, Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlarını aktardı.

İşte Serhat Dal'ın aktardıkları...

"Bakan Akar, Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya geldi. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin tansiyonun düşürülmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz dedi. Bakan Akar, gelişmelere göre bizim almamız gereken tedbirler neyse almaya devam edeceğiz dedi.

BAKAN AKAR, YUNAN BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, Yunan Bakan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Akar, "Gerçekçi bir görüşme oldu. Yunan heyete yönelik davetlerini yinelediklerini söyledi. Mültecileri canice ittiler, buna derhal son verilmeli" şeklinde konuştu.