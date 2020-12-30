Son dakika: Bakan Akar ve komutanlardan sınırda önemli ziyaret

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Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçerek sınır ötesindeki harekat bölgeleri ile hudut hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Harekat bölgeleri ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile videokonferansla görüşen Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı, talimat verdi.

Brifinglerinin sonunda birlik komutanlarının, "Verilecek her vazifeye hazırız." demesi üzerine Bakan Akar, "Sizleri güçlü, kuvvetli, kararlı, azimli görmek bizlere güven veriyor." diye konuştu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde TSK'nın çok büyük faaliyetleri başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıklar sonucu bu noktaya gelindi. 2020'de ülkemizin, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini esas alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Başarılı sonuçlar elde ettik. İnşallah önümüzdeki yıl da başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz." dedi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Aziz milletimizi inşallah bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konudaki fedakar çalışmalarından dolayı tüm personeli tebrik eden Akar, "Hepinizi kutluyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarılarda en büyük payın aziz şehitler ve kahraman gazilerde olduğuna işaret eden Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Sözlerinin sonunda zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan tüm personelin yeni yılını kutlayan Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." şeklinde konuştu.