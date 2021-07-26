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Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde incelemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelip, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı belirtildi.

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