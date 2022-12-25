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Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 13:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları Hatay'a giderek Suriye sınırındaki birliklerle bir araya geldi.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığında incelemelerde bulundu.

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Suriye

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