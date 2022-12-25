Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi Sektör Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinden görüntüler…#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/z4K0XoDMnL