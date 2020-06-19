MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
GeriGündem Son dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.

16
  • Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
  • Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
  • Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
  • Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattındaki harekat merkezinde
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezinde başarıyla süren harekatı takip ediyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle