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Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

#Ukrayna#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar
Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat ele alındı.

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