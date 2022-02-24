Son dakika... Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat ele alındı. Gözden Kaçmasın Rusya - Ukrayna savaşında dakika dakika sıcak gelişmeler Haberi Görüntüle Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama: Rusya'nın harekatı kabul edilemez Haberi Görüntüle Gözden Kaçmasın Kiev'de büyük bombardıman! Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor Haberi Görüntüle