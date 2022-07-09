Son dakika... Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK Komuta Kademesi, Dağlıca’daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi’nde Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile yapılan video konferans toplantısının ardından Yeşiltaş’taki 1’inci Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı’na geçti. Sarp arazilerin bulunduğu yollardan geçen Akar, komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Daha sonra faaliyetlere ilişkin brifing alan ve talimatlar veren Bakan Akar, güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.

Korucuların bayramlarını kutlayan, Bakan Akar, "Türkler ve Kürtler kardeş. Biz yüzlerce yıldır ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bunun en güzel kanıtı şehitlikler. Hep birlikte, yan yana yatıyoruz. Bu vatanı hep beraber kurduk hep beraber yaşatacağız. Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında hiçbir fark yok. Edirne ne ise Van o, Van ne ise Hakkari o, Hakkari ne ise Samsun o. Hepimiz bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.