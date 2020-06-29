MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika… Bakan Akar böyle duyurdu: Tarihe altın harflerle geçecek
GeriGündem Son dakika… Bakan Akar böyle duyurdu: Tarihe altın harflerle geçecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Son dakika… Bakan Akar böyle duyurdu: Tarihe altın harflerle geçecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… Bakan Akar böyle duyurdu: Tarihe altın harflerle geçecek
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Akar açıklamasında ‘Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi. Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor’ dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle