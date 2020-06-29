AA
Son Güncelleme:
Son dakika… Bakan Akar böyle duyurdu: Tarihe altın harflerle geçecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Bakan Akar açıklamasında ‘Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi. Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor’ dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle