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ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.08.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Akar başkanlığında toplantı! Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı

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Son dakika: Bakan Akar başkanlığında toplantı! Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan toplantıya; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Afganistan Türk görev kuvveti komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verilen toplantıda konuşan Bakan Akar, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti. Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık takip edildiği bildirildi.

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