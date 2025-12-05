×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu için gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Bahis Soruşturması#Gözaltı#Futbolcu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 10:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolüne getirildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz Canlı yayında yaptığı açıklamada operasyonun bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

NET SAYI BİLİNMİYOR

Tokaz gözaltına alınanlar arasında klüp yöneticileri, futbolcular ve spor yorumcuları olduğunu vurgulayarak "Başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporları, iddiaların odağındaki isimlerin hesap hareketleri Başsavcılık tarafından incelendi. Spor suçları bürosu tarafından bugün sabah saatleri itibarıyla bir operasyon gerçekleştirildiği bilgisi var. Şuan net sayı paylaşılmış değil." dedi.

Gözaltına alınan isimlerin süreçleri devam ediyor.

Son dakika... Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu için gözaltı kararı

HACIOSMANOĞLU UYARMIŞTI

Haberin Devamı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında, 'Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, TFF uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasınİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bahis soruşturması açıklaması: Genişleyebilirİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması açıklaması: GenişleyebilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahis Soruşturması#Gözaltı#Futbolcu

BAKMADAN GEÇME!