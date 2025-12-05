Son dakika... Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu için gözaltı kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar sağlık kontrolüne getirildi.



SABAH SAATLERİNDE OPERASYON



CNN Türk muhabiri Merve Tokaz Canlı yayında yaptığı açıklamada operasyonun bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirtti.



NET SAYI BİLİNMİYOR



Tokaz gözaltına alınanlar arasında klüp yöneticileri, futbolcular ve spor yorumcuları olduğunu vurgulayarak "Başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporları, iddiaların odağındaki isimlerin hesap hareketleri Başsavcılık tarafından incelendi. Spor suçları bürosu tarafından bugün sabah saatleri itibarıyla bir operasyon gerçekleştirildiği bilgisi var. Şuan net sayı paylaşılmış değil." dedi.



Gözaltına alınan isimlerin süreçleri devam ediyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlediği basın toplantısında, 'Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, TFF uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz." ifadelerini kullanmıştı.