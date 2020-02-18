Son dakika: Bahçeli'nin İYİ Parti açıklaması merak konusu oldu! İşte kulislerde konuşulanlar…

Dicle Canova: Çok ince belki de kodların çözülmesi gereken mesajlar vardı. Bir kere Meral Akşener 1997'yi yani Refah Yol hükümetini, yani 28 Şubat sürecini hatırlattı. O dönem DYP'de düğmeye basanlar ifadesini kullandı. Bu önemliydi. O dönemi hem ben hem de Abdulkadir Selvi gazeteci olarak yaşadık. O dönemde Meclis'te bir takım ikna odaları kuruldu.

"SİVİL KIYAFETLERLE MECLİS'TE İKNA ODALARI KURULDU İDDİASI"

Sivil kıyafetli askerlerin Meclis'e giderek milletvekillerine 'İstifa edin, diğer partilere geçin; aksi takdirde darbe olacak' diye korkuttuğu iddia ediliyordu. Sonrasında da bu darbenin milletvekili transferiyle gerçekleştiği, silahsız darbe olarak tarihe geçeceği ifade edildi. İşte Meral Akşener konuşmasında "O dönem düğmeye basanlar" ifadesini kullandı.

"DEVLET BAHÇELİ ENTERESAN BİR MESAJ VERDİ"

Şimdi Devlet Bahçeli de grup toplantısı çıkışı enteresan bir mesaj verdi. Türkiye'nin istikrara, siyasi birliğe ihtiyacı olduğundan bahsetti ve "Hiç bir partide siyasi istikrarsızlık olmamalı. Tahriklere kapılmasınlar" dedi. Bu ne anlama geliyor? Henüz MHP'den tam olarak şunu kast etti diye bir ifade yok ama Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla beraber bir bütün olarak baktığımız zaman darbe senaryoları üzerinden bir takım girişimler beklediği rotada. MHP'li kaynaklar Bahçeli'nin 'İyi Parti'deki istifalara' cevap vermemek için böyle konuşuğunu, Türkiye'nin daha önemli gündemi olduğu ve bu gündeme odaklanması gerektiği mesajını verdi Bahçeli. diyorlar.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması, onun öncesinde İlker Başbuğ'un çıkışı... Ve darbe söylentileri... ABD'li düşünce kuruluşunun darbe söylentileri... Yeni parti oluşumları... Devlet Bahçeli tüm bunlara dikkat çekerek "tahriklere kapılmayın" mesajını verdi.

İYİ PARTİLİLER BAHÇELİ'NİN MESAJINA NE DİYOR?

Bahçeli'nin "Tahriklere kapılmasınlar" mesajını "enteresan" olarak yorumlandı. "Tahrik edenler kim? Ya da kimler?" bu sorunun yanıtı önemli diye konuştular. "Son dönemde darbe söylentisini dillendirenler mi acaba bu tahrik edenler?" sorusu şu anda siyasetin gündeminde.

Abdülkadir Selvi: İstifa edenler MHP'ye gider mi? Bu sorunun cevabını İyi Partililer de tam olarak bilmiyorlar. Bu istifalar kişisel kararların ötesinde, Türkiye'nin içinde bulunduğu konjektürle yorumlandığında daha farklı bir anlam taşımaya başladı. İyi Parti'deki istifalardan en çok MHP'nin memnun olması gerekir. Ancak bugün sayın Bahçeli ilkeli ve düzgün bir duruş sergiledi.Bugüne kadar 'İP' dediği İyi Parti'nin de ismini vererek birilerinin partileri karıştırmak istediğini söyledi. Bu konjektürde birilerinin partileri karıştırmak istediğini söyledi. Kısa vadede bir menfaat elde eden bir siyasetçi gibi hareket etmedi. Ama hem 28 Şubat'ı içinden yaşamış Meral Akşener'in uyarısı hem de sayın Bahçeli'nin son sözleri oldukça önemli. Tüm gelişmeler, Amerikalı düşünce kuruluşunun darbe söylentileri ve son olarak gelen istifalar farklı bir anlama çekildi.