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Son dakika... Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var! 1 işçi toprak altından çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bahçelievler#Toprak Kayması#Göçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 13:02

İstanbul'da bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan toprak altında kalan bir işçi sağ olarak çıkarıldı.

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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Bahçelievlerde inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var 1 işçi toprak altından çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Son dakika... Bahçelievlerde inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var 1 işçi toprak altından çıkarıldı

Devam eden arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

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BİR İŞÇİ KURTARILDI

Toprak altında kalan işçilerden biri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Son dakika... Bahçelievlerde inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var 1 işçi toprak altından çıkarıldı

Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Son dakika... Bahçelievlerde inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var 1 işçi toprak altından çıkarıldı

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#Bahçelievler#Toprak Kayması#Göçük

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