Son dakika... Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: Göçük altında kalan işçiler var! 1 işçi toprak altından çıkarıldı

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Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Devam eden arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.
BİR İŞÇİ KURTARILDI
Toprak altında kalan işçilerden biri, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.