Son dakika: Bahçeli’den Gaziler Günü mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gaziliğin kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyası olduğunu vurguladı. Türk Milleti'nin mazisinden atisine gazi bir millet olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir. Nitekim gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir. Elbette tüm gazilerimiz eşit haklara sahip olmalı, bir ve aynı görülmelidir. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip, vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemertaşıdır" ifadelerini kullandı.



'GAZİ SAYILMAYAN KARDEŞLERİMİZ MAĞDURDUR'



Bahçeli, bir kahramanın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmanın, dahası gazi olup olmayacağına karar vermenin manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli olmadığını belirterek, "Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin 'Gazilik' unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir. Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur" dedi.



Gaziliğin bir adım sonrasının şehadet olduğuna dikkat çeken MHP Lideri Bahçeli, gaziliğin ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancı olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız. Bu vesileyle terörle mücadele esnasında şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.