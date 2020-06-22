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AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Son dakika… Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır

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Son dakika… Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir. Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.

İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin’e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır.

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