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Son dakika... Bahçeli: Erken seçim yalan ve yaygara

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Terörsüz Türkiye
Son dakika... Bahçeli: Erken seçim yalan ve yaygara
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 13:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir.

Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve İç Tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir.

Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Terörsüz Türkiye

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