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Son dakika... Bağcılar'ın yeni belediye başkanı belli oldu: Abdullah Özdemir

#İstanbul#Bağcılar#Belediye Başkanı

İstanbul'da Bağcılar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

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Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı, Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

Son dakika... Bağcıların yeni belediye başkanı belli oldu: Abdullah Özdemir

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#İstanbul#Bağcılar#Belediye Başkanı

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