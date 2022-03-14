Son dakika: Bağcılar'da yangın paniği! İşçiler mahsur kaldı

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BAĞCILAR'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



CNN TÜK Muhabiri Emrah Çakmak Bağcılar'daki yangın bölgesinden şu bilgileri paylaştı:

Yangının çıkış nedeni izolasyon malzemelerinden kaynaklı. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleri ile çıktı. Çok yoğun bir duman söz konusu. Sabahın erken saatlerinde dumanlar birden yükseldi. İçeride çalışanların çoğu tahliye edilmiş durumda.



