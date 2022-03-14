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Son dakika: Bağcılar'da yangın paniği! İşçiler mahsur kaldı

#İstanbul#Bağcılar#Yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında bulunan inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın üst katında bulunan işçiler tahliye edildi.

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BAĞCILAR'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Bağcılarda yangın paniği İşçiler mahsur kaldı


CNN TÜK Muhabiri Emrah Çakmak Bağcılar'daki yangın bölgesinden şu bilgileri paylaştı:

Yangının çıkış nedeni izolasyon malzemelerinden kaynaklı. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleri ile çıktı. Çok yoğun bir duman söz konusu. Sabahın erken saatlerinde dumanlar birden yükseldi. İçeride çalışanların çoğu tahliye edilmiş durumda.

Son dakika: Bağcılarda yangın paniği İşçiler mahsur kaldı

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#İstanbul#Bağcılar#Yangın

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