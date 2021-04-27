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Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 27.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bağcılar'da yangın! Kurtulmak için çatıdan atladı ama...

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Son dakika haberine göre; İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısı alev alev yandı. Çatıda mahsur kalan bir kişinin alevlerden kaçmaya çalıştığı anlar çevredekilerce görüntülendi.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir alevlerin arasında mahsur kaldı.

Son dakika... Bağcılarda yangın Kurtulmak için çatıdan atladı ama...

KENDİNİ YERE BIRAKTI

Ahmet Çilingir çatıdan kendini sarkıtarak aşağı bıraktı. Çilingir'i battaniye açan vatandaşlar tutmaya çalıştı. Yaralandığı belirtilen Çilingir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika... Bağcılarda yangın Kurtulmak için çatıdan atladı ama...

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