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Son dakika... Bağcılar'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

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#Bağcılar#Patlama#Tekstil Atöyesi
Son dakika... Bağcılarda iş yerinde patlama: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:31

Bağcılar'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

Son dakika... Bağcılarda iş yerinde patlama: Yaralılar var

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Son dakika... Bağcılarda iş yerinde patlama: Yaralılar var
Son dakika... Bağcılarda iş yerinde patlama: Yaralılar var
Son dakika... Bağcılarda iş yerinde patlama: Yaralılar var



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#Bağcılar#Patlama#Tekstil Atöyesi

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